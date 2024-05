Benevento, Sannio Valley nomina Gaia Ialeggio nuova «ambassador»

Sannio Valley nomina Gaia Maria Carmen Ialeggio nuova ambassador. E' nata e cresciuta a Benevento ed emigrata in Canada pochi giorni dopo aver conseguito una laurea triennale in Economia aziendale all'Unisannio. «I Sannio Valley Ambassadors sono persone straordinarie che hanno abbracciato la vision di Sannio Valley e che aiutano il Sannio e le aree interne con il loro esempio e sostegno - sottolinea il presidente Carlo Mazzone -. Sono persone che provengono dal nostro territorio e che hanno avuto anche esperienze in altri luoghi d'Italia o all'estero, ma la loro attenzione e amore per le proprie radici e la loro passione, unite ad eccezionali competenze umane e professionali, rappresentano per Sannio Valley un valore aggiunto unico per sostenere la mission dell'associazione».

A Toronto, Gaia ha completato gli studi aggiungendo al curriculum due specialistiche: la prima in Financial Planning e la seconda in Business Analytics.

Esperienze lavorative partono dal settore dell'hospitality e del Retail Banking. Dal 2021 lavora per Sephora e, al momento, ricopre il ruolo di senior financial analyst dove si occupa di budget e forecast per diversi costi inerenti a tutte le sedi Sephora in Canada. «Essere una Ambassador di questo progetto mi permette di poter contribuire a promuovere e supportare un progetto meraviglioso che permetterebbe a tanti ragazzi e ragazze come me di non dover cambiare continente per poter avere successo», rilancia la nuova ambassador, che ha ricevuto il riconoscimento nella sede di via Tiengo a Benevento.