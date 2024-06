Le previsioni meteo non certo rassicuranti e la pioggia che si è abbattuta su Sant'Agata de' Goti nel weekend non hanno fermato le migliaia di visitatori giunti in città per l'Infiorata del Corpus Domini. Il “piano B” della società operaia di mutuo soccorso ha funzionato ed anche se tra mille difficoltà lo spettacolo offerto è stato straordinario. Come da tradizione le 10 piazze del centro storico sono state colorate dai quadri che quest'anno erano ispirati al tema della preghiera, in preparazione del Giubileo 2025. Più di 200 volontari hanno lavorato di notte e sotto la pioggia. Così nella tarda mattinata di domenica, quando un timido sole ha illuminato il borgo, i tappeti artistici erano tutti pronti.



Tanta la curiosità anche per le due opere realizzate lungo i portici di via Roma tra sabato e domenica dagli street artist Fabio “Biodpi” Della Ratta e “Trisha” Palma. Un live painting che ha incuriosito i passanti nell'attesa che le opere prendessero forma. E, tra le sorprese, anche la presenza dell'ex sindaco di New York Bill De Blasio, ritornato nella sua Sant'Agata proprio per godersi la bellezza di questa tradizione che nel tempo è prima diventata manifestazione in grado di unire arte e fede, e poi importante evento di promozione territoriale. Altra presenza, questa invece attesa, quella del vicepresidente nazionale dell'Associazione italiana Società mutuo soccorso Sergio Capitoli.

APPROFONDIMENTI Doppio “open day”

Carta d'identità elettronica 118, sindacati: «L’Asl non utilizza le ore» Benevento, nuove linee bus con i fondi della Regione

Un evento, quello dell'Infiorata, che ancora una volta ha visto assieme istituzioni, scuole, profit e non profit. I ragazzi in cura presso il Centro medico Erre di Sant'Agata hanno realizzato un loro tappeto nella piazza antistante la chiesa di San Francesco. Giovanissimi invece i volontari delle classi quinte - con amichetti anche più piccoli - della scuola primaria dell'istituto comprensivo 2 di Sant'Agata che hanno realizzato il tappeto di piazza Viscardi. Piazza Trieste, una delle più importanti, è stata invece affidata quest'anno al Gruppo giovani dell'Unità Pastorale. Giornata che si è conclusa, come da consuetudine, con la messa in duomo celebrata dal vescovo di Cerreto Sannita Giuseppe Mazzafaro ed a seguire la processione tra le piazze «infiorate».

«Ad un certo punto, viste le condizioni meteo, non pensavamo che potessero arrivare così tanti visitatori - questo il commento soddisfatto del presidente della Società operaia Antonio Piscitelli - anche se il numero dei contatti e delle prenotazioni ricevute ci avevano fatto capire in quanti volevano essere qui a Sant'Agata per l'infiorata. Io voglio dire ancora una volta grazie a tutti i volontari che nonostante le difficoltà hanno realizzato tutti i tappeti riempiendo la città di colori e profumi».

In piazza Trieste per seguire i lavori del Gruppo giovani anche don Guido Santagata, responsabile dell'Unità Pastorale: «Quest'anno il “Gruppo giovani Sant'Alfonso” si è impegnato per questa piazza che la Società operaia ci aveva affidato. Una sfida importante ma i nostri ragazzi, una trentina circa, si sono dati da fare lavorando tutta la notte e sfidando anche la pioggia e questo dà un valore aggiunto a tutto il lavoro che hanno fatto».

Soddisfatto per i tanti visitatori giunti a Sant'Agata il sindaco Salvatore Riccio: «Siamo veramente orgogliosi - ha detto il primo cittadino - di come la città ha saputo accogliere i visitatori arrivati per l'Infiorata. Nonostante il meteo sia stato poco clemente, è davvero straordinaria la partecipazione che abbiamo registrato ed il mio ringraziamento va alla Società Operaia ed a tutti i volontari. Come amministrazione siamo stati orgogliosi di presentare una Sant'Agata riqualificata, con la nuova pavimentazione in pietra viva, un vero spettacolo».