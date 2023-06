Eventi estivi e conti in rosso, è polemica

Manifestazioni estive, scontro a distanza tra Giuseppe Petrella, capogruppo consiliare di «LiberaMente» a Sant'Angelo a Cupolo, e l'esponente di minoranza Stefano Zarro, con il primo che rimprovera il secondo per le sue esternazioni sui social. «Leggiamo, con divertito stupore dichiara Petrella - che Zarro invidia i comuni limitrofi per la programmazione di “prestigiosi” eventi estivi, accusandoci di non fare altrettanto: dimenticando di aver lasciato in eredità ai cittadini santangiolesi 900 mila euro di debiti e 35 anni di mutuo. Piacerebbe anche a noi allestire ricchi cartelloni estivi che allietino i nostri concittadini e diano visibilità al nostro comune. Sicuramente arriverà il momento di “cantare e ballare”, ma dopo aver risanare il buco in bilancio lasciato accumulare negli ultimi 15 anni».

Per l'esponente di maggioranza Zarro avrebbe anche volutamente omesso «di dire ai cittadini che dal nostro insediamento, abbiamo ridotto il debito di 60mila euro.

Inoltre, respingiamo al mittente le accuse di approssimazione e improvvisazione in merito alle opere pubbliche in programma, rassicurandolo che quanto approvato, a differenza della sua gestione, vedrà inizio e compimento nei tempi stabiliti. Evidentemente, è poco abituato a programmare, perché dimentica che per realizzare le opere pubbliche occorre seguire un iter burocratico che richiede tempi, dettati dalle leggi e dai diversi interlocutori istituzionali con cui occorre interfacciarsi».