Benevento, scatta l'ora del taglio di 24 pini su viale degli Atlantici

Per i pini di viale degli Atlantici è scoccata l'ora dei tagli. Palazzo Mosti è determinato a non far passare la congiuntura favorevole segnata dal dissequestro disposto dal collegio del Riesame e accende le motoseghe. Una brusca accelerazione dopo mesi di impasse che coincide con un'altra importante novità delle ultime ore: la Soprintendenza ai beni paesaggistici ha dato parere favorevole all'abbattimento delle conifere giudicate a rischio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati