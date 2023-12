Benevento, si dà alla fuga per non farsi aggredire e si scontra con altre auto in via Pizzella

Scontro tra auto e un ferito. Questo il bilancio dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio, verso le 17.30, in via Pizzella, nel quale per cause ancora in corso d'accertamento, quattro autovetture (una Opel Corsa e tre Fiat Punto) sono rimaste danneggiate.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia municipale formata dal luogotenente Loredana Brugnetti e dal maresciallo Pasquale Santacroce per effettuare i rilievi. Sul posto anche gli agenti della polizia e i militari della Guardia di Finanza per redimere un tentativo di rissa. Tutti i veicoli coinvolti hanno riportato danni, mentre è rimasto ferito un ragazzo di Acerra, che si trovava a Benevento per motivi personali, aggredito da un altro giovane della provincia di Benevento. Il malcapitato, nel tentativo di non farsi accerchiare, ha urtato due autovetture che si trovavano in sosta e, successivamente, si è fatto refertare in ospedale.

«Una vicenda assurda – dice il comandante della municipale Fioravante Bosco in una nota –, che poteva avere conseguenze peggiori.

Va detto che di balordi ormai se ne contano in grande specie e sarebbe il caso, invece, che i giovani trovassero il modo di passare le giornate di festa dedicandosi ad attività di svago e di amicizia».