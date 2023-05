È di due feriti il bilancio finale dell'ennesimo incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la statale Appia 7, alla contrada Epitaffio di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Capture e una Fiat Punto si sono schiantate frontalmente. I due conducenti, un 21enne e un 61enne, sono stati trasportati immediatamente presso l'ospedale San Pio di Benevento in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita. Per loro qualche contusione e tanto spavento. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno gestito il traffico impazzito, considerato l'orario di punta coincidente con l'apertura degli uffici e la prima campanella delle scuole. Un incidente, quindi, senza grosse conseguenze ma che riporta al centro della cronaca la pericolosità di una delle arterie stradali più percorse non solo dai beneventani. Infatti, secondo i dati registrati dai database della polizia municipale, nel 2023 sono già cinque gli incidenti avvenuti lungo quel tratto stradale. Un numero preoccupante se confrontato a quello dell'intero 2022, con 9 incidenti denunciati. L'80% degli automobilisti incidentati, poi, ha riportato ferite, lievi o gravi. «In aumento gli incidenti dovuti, come nel caso di ieri, alla crescente disattenzione degli automobilisti alla guida delle loro autovetture spiega il comandante dei caschi bianchi Fioravante Bosco non smetterò mai di invitare gli automobilisti alla prudenza e soprattutto a non utilizzare i telefonini durante la guida».

Più volte, infatti, il tratto stradale in questione, è stato teatro di simili incidenti. Andando indietro nel tempo, ad esempio, nel 2014, infatti, poco prima del punto dell'incidente avvenuto ieri, perse la vita il professore del liceo scientifico «Rummo», Diodoro Cocca. Inoltre, in quella zona nonostante una serie di lavori di messa in sicurezza che sono stati effettuati dal Comune, con la costruzione dei marciapiedi, restano i disagi per i residenti, le attività commerciali e gli automobilisti. Problemi che si acuiscono anche a causa della velocità con cui transitano auto e mezzi pesanti quando la strada non è intasata, in particolare nelle ore serali e notturne. «Questa è una strada pericolosa. Più volte l'abbiamo segnalato ma non si arriva a una soluzione» è il pensiero condiviso dai residenti di contrada Epitaffio. «A causa dell'alta velocità della auto che arrivano da entrambe le direzioni - spiega Antonio Varricchio, residente da oltre dieci anni in questa zona - anche uscire dal cancello di casa diventa pericoloso». Un'arteria stradale toccata di recente anche dai lavori di protezione dei percorsi pedonali lungo l'Appia, rioni Epitaffio e San Vito. I lavori si sono resi necessari dopo gli avvallamenti comparsi a pochi mesi dal completamento degli interventi di realizzazione dei marciapiedi e rifacimento dell'asfalto nel tratto dell'Appia che attraversa la contrada di Epitaffio. «Noi abbiamo le mani legate ma vogliamo aprire un dialogo con l'amministrazione comunale - spiega il titolare di un tabacchi, Carmine Facchiano - su questa strada non c'è alcun tipo di controllo, è una strada rischiosa e purtroppo alcuni incidenti risultano fatali». Una via crucis, insomma, per gli automobilisti. Una strada statale impercorribile soprattutto in diversi tratti, tra avvallamenti e grosse buche difficilmente visibili soprattutto con il maltempo che ha imperversato nelle ultime settimane, mettendo a dura prova la guida ma anche la sicurezza degli automobilisti. Il manto stradale, rifatto soltanto qualche mese fa in corrispondenza della zona dove erano stati realizzati i nuovi marciapiedi, presenta già numerosi problemi che fanno rima con buche, dislivelli, avvallamenti e asfalto sgretolato. Da contrada Epitaffio, intanto, arriva anche l'appello rivolto direttamente al sindaco affinché venga installato un autovelox: «Siamo felici della svolta dei marciapiedi, ma c'è da risolvere il problema della sicurezza. Su questo rettilineo auto e camion sfrecciano ad alta velocità, bisognerebbe installare in entrambi i sensi di marcia un autovelox visto che l'ipotesi di una pattuglia fissa della polizia municipale è inattuabile».