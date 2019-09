Mercoledì 11 Settembre 2019, 11:12

Aveva contattato un anziano dicendogli di dover consegnare un pacco al nipote e di dover avere in cambio 8mila euro. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Cautano hanno rintracciato e denunciato un 44enne della provincia di Napoli per tentata truffa. Il vecchietto aveva intuito che nella telefonata che aveva ricevuto c'era qualcosa di strano e aveva avvisato la centrale operativa. I militari, che hanno subito avviato le ricerche del soggetto, poco dopo hanno intercettato l'autovettura con all'interno il 44enne. All'interno del veicolo l'uomo aveva la somma in contanti di 11.200 euro e un pacco contenente un telefono di marca straniera. Il denaro e il telefono sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori indagini per verificare la presenza di complici e per individuare la provenienza della somma di denaro rinvenuta. A carico del 44enne anche la richiesta per l'emissione di foglio di via obbligatorio.