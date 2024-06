La scuola dell’infanzia Cretarossa è la prima opera finanziata dal Pnrr ristrutturata e restituita alla città. Il plesso di via Kolbe, parte dell’Istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso, che da ieri ha riaperto le porte riaccogliendo circa 230 bambini, è la prima opera in città finanziata dal Pnrr portata a compimento. Prima segno tangibile del piano di ripresa postpandemico in città.

L’importo complessivo del finanziamento è 712mila euro, quello destinato ai lavori circa 520mila euro. Gli oltre duecento piccoli allievi, a partire dallo scorso settembre, hanno frequentato una struttura presente nel quartiere di Capodimonte, per molti genitori e parte del personale scolastico, ritenuta inadeguata, a causa della presenza di elementi di potenziale pericolosità, come le scale, l'ascensore e aule troppo piccole.

Un trasferimento transitorio, a volta mal sopportato, che però si è reso necessario per poter eseguire i lavori al «vecchio» plesso. I lavori all'asilo di Cretarossa hanno riguardato per lo più l’adeguamento di alcuni spazi interni, l’efficientamento energetico (impianti, infissi, pannelli fotovoltaici), la riqualificazione (il rifacimento del tetto, la ripavimentazione delle aule) e l'adeguamento sismico. Ieri all’inaugurazione, erano presenti il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello, il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino, il personale scolastico e il dirigente scolastico Michele Ruscello, in procinto di andare in pensione. «Stiamo cambiando la geografia strutturale della città.

Nel modello urbano che stiamo costruendo la sicurezza delle scuole è prioritaria. L'inaugurazione di questa scuola a Cretarossa permette anche a chi, tra le famiglie, era più scettico, anche a causa dei piccoli sacrifici logistici da sopportare, di toccare il costato: ora c'è una scuola più bella e soprattutto adeguata agli standard di sicurezza anti-sismici», così il sindaco durante la cerimonia inaugurale. «Saluto con affetto - ha detto poi il sindaco - il dirigente scolastico Michele Ruscello che va in quiescenza: auspichiamo di poter valorizzare in altro modo la sua professionalità».

In apertura l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato all'istruzione Marcello Palladino avevano ringraziato «la struttura tecnica e le famiglie. Abbiamo restituito alla città, in tempi ragionevolmente rapidi, un gioiellino». Soddisfatto della riuscita dei lavori anche il personale scolastico. La referente del plesso, la docente Daniela Tedesco ha commentato: «Ci è stata restituita una scuola non solo più bella ma anche più funzionale. Se il risultato del sacrificio compiuto con il trasferimento era quello di ottenere una scuola più sicura, ne è valsa la pena. Ora siamo pronti a riprendere le attività in questa sede, avviandoci alla chiusura dell'anno scolastico prevista per il 28 giugno».

L’altra buona notizia per il mondo scolastico cittadino, è il “salvataggio” della scuola bilingue: «La scuola Bilingue vivrà ancora e potrà continuare a svolgere un'importante opera formativa ed educativa, come in tutti quest'anni. Ho profuso il massimo impegno istituzionale affinché ciò accadesse, attraverso una mediazione che ha trovato però terreno fertile in moltissimi interlocutori, visto il valore unanimemente riconosciuto all'Istituto», a dirlo, ancora il sindaco Mastella. «Ringrazio il dirigente Giuseppe Ciampa: è stato tenace, non si è arreso alla prima difficoltà, ha creduto nelle istituzioni e in chi gli ha dato una mano. L'obiettivo è raggiunto: la scuola Bilingue è salva», conclude il sindaco.