Acque più agitate del previsto per la riapertura degli istituti superiori, in calendario lunedì. Dopo gli assembramenti registrati in occasione del primo giorno di rientro delle medie e le perplessità di natura economica e logistica sollevate dalle ditte di trasporto locali chiamate a condurre in città migliaia di adolescenti provenienti dalla provincia, a disorientare l'ambiente è stato l'atto di raccomandazione e richiamo rivolto ieri pomeriggio dal governatore De Luca ai dirigenti scolastici. Una serie di suggerimenti relativi all'organizzazione dell'attività didattica in cui viene raccomandato ai presidi, come si legge nella nota, di non superare la soglia del 50% di presenza in aula, assicurando il collegamento online da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona, e consentire ai genitori di optare per la fruizione della dad. Indicazioni, certamente non rigide disposizioni, sufficienti a confondere le idee alla cittadinanza, stando alle numerose richieste di chiarezza giunte via social da parte di chi ipotizzava di poter scegliere tra lezioni dal vivo e insegnamento virtuale, a riportare in auge la problematica delle infrastrutture di rete carenti, e rischiare di compromettere la pianificazione del rientro messa a punto dalle scuole sannite, lontane dalle raccomandazioni regionali.



Gli istituti superiori cittadini, infatti, lasciati liberi di scegliere in base alle proprie esigenze dall'ultima ordinanza regionale, e dopo essersi confrontati di recente in videoconferenza, hanno deciso di ripartire dimezzando il numero di classi per scuola, e non il numero di studenti per singola classe, soluzione al momento adottata solo dal liceo «Giannone». In sintesi, metà delle classi in presenza e la restante in dad, con turnazione a giorni alterni, e due settimane per stilare un primo bilancio per valutare se sarà poi possibile estendere al 75% la presenza in aula. Queste le modalità della ripartenza che non dovrebbero subire stravolgimenti, anche se in queste ore i piani di rientro elaborati dalle singole scuole saranno oggetto di riapprofondimento, tenendo sempre conto dei più importanti parametri: indirizzo didattico, numero di iscritti, ampiezza delle strutture e tenuta della connessione internet. Aspetto, quest'ultimo, che renderebbe complicato per gli istituti garantire contemporaneamente lezioni dal vivo e online per la medesima classe, come suggerito dal governatore. Le infrastrutture di rete sono precarie, la fibra ottica nelle scuole resta un miraggio nonostante gli appelli lanciati nei mesi scorsi. Sono poche le scuole che possono disporre di una connessione veloce e affidabile che consenta ai docenti di insegnare nello stesso istante sia agli studenti in presenza che a quelli a distanza.



In definitiva, le modalità del rientro in aula per i liceali rimarranno sostanzialmente tali nonostante le raccomandazioni di De Luca, come lasciato intendere da Luigi Mottola, presidente provinciale dell'Anp. «L'invito alla massima prudenza nella pianificazione didattica - puntualizza il dirigente del Giannone - era stato più volte ribadito dalla Regione anche in passato, e il rientro con le classi intere, accuratamente valutato dalle scuole in base alla natura delle proprie attività e agli spazi disponibili, è un'opzione che rispetta in pieno i requisiti di sicurezza stabiliti dal Cts, sgombrando il campo dagli equivoci sorti nel pomeriggio (ieri, ndr)». Il problema, sottolinea Mottola, non è nell'atto di richiamo e raccomandazione diramato da De Luca ma «l'esponenziale moltiplicarsi dei livelli decisionali capace di produrre una ventina di linee guide differenti, e tra loro incompatibili, in meno di due mesi. Ministero, Regione, Asl, comuni, prefetture, Tar: non se ne può più di questa marea di norme, ordinanze, sentenze, indicazioni che rendono la situazione insostenibile e mandano in tilt personale, studenti e famiglie. Massimo rispetto per le istituzioni ma si faccia chiarezza perché la scuola non è un servizio on demand e gli immani sforzi finora profusi in termini di resilienza e professionalità per ricominciare in sicurezza meritano rispetto».

Sulla questione, ieri sera, si è espresso, via social, anche il sindaco Mastella. «Credo sia saggio venire incontro alle esigenze dei genitori preoccupati per la salute dei loro figli, e consentire la dad a chi ne faccia richiesta».



