Convitto Giannone, l'agenda: ambiente e legalità

Convitto Giannone, il cambio al vertice non «cancellerà» il lavoro svolto dalla dirigente Marina Mupo. Lo spiega Domenico Zerella Venaglia, dirigente dell’istituto comprensivo «Bosco Lucarelli» e nuovo rettore reggente dell’istituto di piazza Roma: «Continueremo sulla linea tracciata dalla precedente dirigente che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi. Quindi, educazione alla sostenibilità ambientale ed educazione alla legalità. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, è il grande tema di interesse globale attuale sul quale si confronteranno e dovranno fare i conti i nostri alunni negli anni a venire. Per la legalità, credo che gli ultimi episodi di violenza anche in contesti non molto distanti dal nostro impongano una riflessione seria; siamo chiamati, come scuola, a non abdicare ad uno sforzo educativo che vada nella direzione di creare cittadini attivi e responsabili, rispettosi di sé e degli altri».



Un lavoro che partirà già lunedì 11 settembre con la prima campanella dell’anno scolastico 2023/24.

Nel cortile interno dello storico edificio, a partire dalle 8.20, si terrà la tradizionale cerimonia di accoglienza degli alunni delle classi prime. Il programma prevede l’inno nazionale e l’alzabandiera, il messaggio del rettore/dirigente scolastico e delle istituzioni, oltre al saluto di benvenuto a cura del comitato di accoglienza e la testimonianza di un alunno delle classi terze. «Il Convitto per me, come credo per la maggioranza dei beneventani - spiega ancora Zerella rappresenta una istituzione culturale prestigiosa dal glorioso passato, depositaria di un patrimonio storico eccezionale, forse un po’ trascurato nel corso del tempo. Certo, la mia presenza è limitata ad un anno soltanto, ma cercheremo in tutti i modi di rispolverare questa storia e di riproporla alla fruizione della collettività perché la conosca e la apprezzi meglio».