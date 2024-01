Reperti alla Pietà, il Pd: chiarezza sulla scuola

Plesso PIetà, il gruppo consiliare del Partito democratico al Comune di Benevento incalza l'amministrazione affinché faccia subito chiarezza sulle implicazioni dei recenti rinvenimenti archeologici sui lavori in corso. «La recente notizia del ritrovamento di due importanti reperti archeologici avvenuto nel corso dei lavori di ristrutturazione della scuola Pietà di via dei Mulini - scrivono gli esponenti di opposizione - è l’ennesima dimostrazione dello straordinario patrimonio di cui Benevento dispone nel suo sottosuolo. L’auspicio è che questa volta, contrariamente a quanto accaduto per piazza Cardinal Pacca in occasione dei lavori Pics, Comune e Soprintendenza vogliano indagare a fondo per comprendere se e come valorizzare quanto emerso dal sottosuolo della scuola».

Di qui l'invito all'amministrazione «a capire come muoversi considerati gli inevitabili disagi per gli studenti che il blocco dei lavori comporterà» . La questione è stata affrontata nei giorni scorsi a palazzo Mosti nel corso di una riunione che era stata già programmata da tempo, tra il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello, il dirigente comunale Antonio Iadicicco, i dirigenti delle scuole cittadine e il nuovo consigliere comunale delegato all'istruzione Marcello Palladino per fare il punto sulla situazione generale.