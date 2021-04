Benevento, Scuola, sos dei sindacati: «Superiori, no riaperture criticità irrisolte»

«La scelta di riaprire le superiori è incompatibile con gli standard di sicurezza scolastici». Questo l'allarme lanciato dai sindacati a 48 ore da un rientro in aula per i liceali che continua ad alimentare perplessità e malcontento. Nonostante quella che si potrebbe definire una serena rassegnazione dei dirigenti, in queste ore impegnati a definire la percentuale di ragazzi in presenza, da calcolare in base alle specifiche esigenze di ogni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati