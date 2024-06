«Torre», Palladino: «Non è l'ora delle polemiche»

Scuola media «Torre», nel botta e risposta tra un gruppo di docenti dell'istituto destinato all'abbattimento e l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mario Pasquariello si inserisce anche Marcello Palladino, consigliere delegato all'istruzione. E lo fa esprimento «perplessità per la tempistica con cui alcuni docenti della "Torre" hanno deciso di intervenire ancora sulla vicenda dei lavori presso quest'istituto scolastico».

Lavori che comporteranno la dislocazione delle classi e del personale in tre sedi, a Pacevecchia, Capodimonte e via Camerario. Ma per Palladino il confronto va messo in pausa: «Tra poche ore la democrazia italiana vive un importante momento come la scelta dei nostri rappresentanti al Parlamento europeo, che impone il dovere morale, prima e più ancora che normativo, di astenersi da dibattiti su questioni amministrative».

«Le questioni di merito sono state chiarite tutte da un articolato e preciso intervento dell'assessore alle Opere pubbliche Pasquariello - aggiunge il consigliere -.

Condivido le sue argomentazioni e aggiungo che sempre mostreremo disponibilità e volontà di dialogo: non esistono partigianerie su tale argomento. Nell'auspicio che non venga meno la reciprocità degli intenti e della serenità di giudizio. In queste ore, invece, è giusto fermare le lancette del dibattito, ancorché su questioni importanti».