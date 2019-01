Venerdì 11 Gennaio 2019, 19:00

Due scuole e una palestra sono state chiuse a Benevento per l'alto rischio alla vulnerabilità sismica. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella dopo l'esito delle indagini condotte da una commissione di esperti sulle scuole cittadine.Si tratta dei due plessi dell'istituto comprensivo «Giovan Battista Bosco Lucarelli» del Rione Libertà e della palestra «Mazzini». Intanto proprio oggi i genitori degli alunni dell'istituto Bosco Lucarelli hanno dato vita ad una protesta per sensibilizzare le autorità ad «intervenire su una vicenda che ha destato e desta preoccupazioni per gli studenti». Il sindaco ed il suo staff sono al lavoro per trovare soluzioni alternative ai plessi scolastici che saranno chiusi già da domani.