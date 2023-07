Una corsa contro il tempo dall'esito già segnato. La Provincia di Benevento fa partire i lavori per il trasferimento degli alunni dell'Alberti e del Galilei, ma il countdown scorre inesorabile e la scadenza del 13 settembre appare troppo ravvicinata. Inizio d'anno scolastico avvolto ancora nella massima incertezza per i mille alunni e le decine di docenti e collaboratori dei due istituti oggetto di abbattimento e ricostruzione.

Quando mancano meno di due mesi alla prima campanella, le speranze di poter iniziare la stagione nella sede ponte di via Calandra appaiono ridotte al lumicino. E anche meno, se si considerano i termini dell'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in servizio del polo didattico Calandra che la Provincia effettuerà nelle prossime ore. Nell'impegno di spesa varato tre giorni fa, il servizio edilizia scolastica della Rocca ha previsto 60 giorni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del plesso già in uso all'Università del Sannio come sede del dipartimento di Ingegneria, ceduto in locazione alla Provincia per la bisogna. Si arriverebbe così alla fine di settembre, ovvero fuori tempo massimo. Ma pur volendo considerare una decisa compressione del cronoprogramma e lavori serrati in pieno agosto, centrare l'obiettivo potrebbe rivelarsi impossibile a causa del trasloco degli arredi didattici e amministrativi e dei tempi di attivazione dei servizi che richiederanno almeno una settimana.

La situazione appare dunque assai complicata, malgrado il grande impegno degli uffici della Rocca che stanno provando a compiere un'impresa che avrebbe del miracoloso. Il dirigente Salvatore Minicozzi ha impresso una decisa accelerazione dal recente insediamento nell'incarico, ma ha dovuto prendere atto nei giorni scorsi della volontà irremovibile dei dirigenti scolastici di evitare l'anno spezzatino, ovvero l'avvio nell'attuale sede di piazza Risorgimento e la prosecuzione nella sede transitoria di via Calandra. Posizione che non cambia: «Insieme alla collega Vinciguerra dell'Alberti - ribadisce Giovanni Marro, dirigente scolastico del Galilei-Vetrone - abbiamo espresso alla Provincia la insostenibilità di spostamenti in corso d'anno che compromettono la didattica e farebbero perdere sicuramente molto tempo tra l'abbandono di piazza Risorgimento e l'ingresso in via Calandra. Siamo consapevoli delle difficoltà insite in un'operazione non semplice e confermiamo la massima disponibilità al presidente Lombardi e a tutto lo staff provinciale per trovare una soluzione condivisa. Che, però, non può essere dividere l'anno in due sedi».

Un rompicapo che si porrà inizialmente per l'istituto Alberti. Il cronoprogramma degli interventi prevede che il Ragioneria sia il primo dei due plessi ad andar giù, con avvio dell'abbattimento previsto già per settembre. Tempi che dovrebbero procedere di pari passo con la disponibilità della sede provvisoria di via Calandra, che però, come detto, ben difficilmente sarà pronta per quella data. Far slittare l'abbattimento alla fine dell'anno scolastico? La proposta giunta dagli istituti è questa, ma sul punto la Provincia appare di diverso avviso a causa del lungo tempo trascorso dalla concessione dei finanziamenti, pari a 13 milioni, datati 2020. La conferma arriva dalle parole del numero uno della Rocca Nino Lombardi: «La Provincia è vicina alle esigenze del mondo scolastico e delle istituzioni che lo rappresentano. Proprio in ragione di tale sensibilità, abbiamo messo in campo un programma di nuove costruzioni e riqualificazioni del patrimonio edilizio scolastico che non ha precedenti. Ma è un obiettivo che non si può raggiungere dall'oggi al domani e senza la collaborazione di tutti, lasciando alla sola Provincia l'onere di risolvere una problematica datata nel tempo e finalmente prossima alla soluzione strutturale. Non è stato semplice trovare una sede ampia e in pieno centro ove allocare gli studenti. Abbiamo raggiunto un'intesa con l'Università in tempi rapidi e impegnando risorse di Bilancio. Rinviare l'avvio dell'abbattimento a fine anno mi sembra francamente improbabile perché c'è il rischio del definanziamento delle opere. Porrò un apposito quesito, ma, se sarò messo dinanzi a un bivio, opterò senza dubbio per non perdere risorse ingenti senza le quali condanneremmo i ragazzi di oggi e di domani a studiare ancora in edifici vecchi e inefficenti».