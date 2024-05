«Non abbiamo alcuna preclusione nei confronti del “Galilei”, né degli altri istituti. Se dal tavolo emergerà una volontà condivisa, non avremo problemi ad andare in tale direzione. Altrimenti, decideremo noi, perché non è possibile rinviare ulteriormente le scelte». Dialogante ma perentorio Nino Lombardi alla vigilia del nuovo summit in programma domani pomeriggio negli uffici di Largo Carducci. Il presidente della Provincia apre alla possibilità di rimodulare gli scenari fin qui prospettati alle tre scuole di piazza Risorgimento coinvolte dal riassetto provocato dall’avvio dei lavori di riqualificazione dei plessi che ospitano il liceo classico Giannone e gli istituti Alberti e Galilei-Vetrone. Ad una condizione: il confronto dovrà concludersi con una decisione.

«Fin dall’inizio - spiega Lombardi - siamo stati disponibili all’ascolto delle esigenze di tutti, prospettando possibili soluzioni. Opzioni che hanno incontrato il consenso di alcune scuole, ma non del Galilei. A noi sta a cuore che tutti gli istituti condividano le scelte. Siamo aperti a ogni ipotesi che possa fare sintesi, purché non si prosegua in uno stillicidio di veti contrapposti che tiene paralizzati tutti lasciando i plessi nelle condizioni che tutti conoscono: edifici vecchi, poco sicuri e senza alcuna efficienza energetica. Questo non lo consentiremo».

E tra le possibili opzioni, Lombardi non esclude quella di tornare sui propri passi mantenendo il Galilei nella sede di piazza Risorgimento, e dislocando Alberti e Giannone tra via Calandra e Piano Cappelle: «Per quanto ci riguarda si può procedere anche lasciando il Galilei nell’attuale sede. Ma vorrà dire che le altre due scuole dovranno condividere le sistemazioni alternative, magari ripartendole tra di loro per limitare i disagi. La Provincia, più che intercettare finanziamenti per decine di milioni che daranno scuole nuove a tutto il Sannio, costruire ex novo un edificio scolastico a Piano Cappelle, e acquisire un intero stabile con un impegno finanziario notevole, non può proprio fare. Mi attendo che prevalga il senso collettivo delle scelte, guardando oltre il recinto dei rispettivi istituti. In più - aggiunge - posso anticipare che, grazie alla disponibilità del sindaco Mastella, abbiamo ottenuto dal Comune di Benevento garanzie sul potenziamento del servizio di trasporto urbano a settembre».

E per suggellare il patto tra Galilei, Giannone e Alberti, Lombardi ha chiesto la presenza domani al tavolo anche del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Sebastiano Pesce, che farà di tutto per esserci, malgrado impegni concomitanti: «Cercherò di liberarmi, comprendendo l’importanza dell’appuntamento e la ristrettezza dei tempi. Evidentemente non sta al mio ufficio entrare nelle diverse valutazioni tecniche né nelle dinamiche interne alle autonomie scolastiche, ma senz’altro rivendicherò che le scelte a farsi rispettino gli standard nazionali dei livelli essenziali. È fondamentale che, in parallelo agli aspetti logistici, si tenga conto di quelli didattico-organizzativi che conseguiranno dalle decisioni assunte. Ad esempio, occorrerà evitare che lo stesso istituto vada incontro a più trasferimenti nel corso dei lavori, situazione che finirebbe per impattare troppo pesantemente sulla didattica. Bisogna valutare inoltre la variabile tempo, non escludendo la possibilità di lungaggini che sono sempre dietro l’angolo». Circa la protesta del Galilei contro la paventata «deportazione» da piazza Risorgimento, Pesce si esprime così: «In linea di principio, ritengo condivisibili le rivendicazioni di una scuola che si vede prospettare un trasferimento dalla attuale sede per far posto ad altre scuole. Ma non voglio con questo schierarmi con l’uno o l’altro istituto. Si tratta solo di stabilire criteri razionali e condivisi, e di fare ognuno la propria parte per contribuire all’obiettivo comune di rinnovare il patrimonio edilizio scolastico».

I tecnici della Provincia avrebbero già stilato un nuovo schema secondo il quale il Galilei potrebbe restare in piazza Risorgimento con 24 classi, trasferendo al «Vetrone» soltanto le 5 del corso Costruzioni - Ambiente - Territorio e gli uffici amministrativi. A Piano Cappelle andrebbero 24 classi del Giannone, che ne sistemerebbe altre 12 in via Calandra, mentre l’Alberti si dividerebbe tra via Calandra (30 classi) e via delle Poste (5 classi). Riassetto che spalmerebbe i disagi, ma è lecito nutrire ancora molti dubbi sulla effettiva chiusura del cerchio.