Proseguono le serate targate Ossigeno. Per il quarto appuntamento, l'associazione culturale di Gaspare Vitiello, Giovanni Nazzaro, Giuseppe Di Martino e Vittorio Scocca, presenta, al Funky Club di Benevento (stasera alle 22), il concerto della storica voce e leader dei 24 Grana, Francesco Di Bella, accompagnato on stage da musicisti come Salvatore Rainone, batteria, (Slivovitz, Bisca, ha collaborato con Fabiana Martone dei Nu Guinea e con i 99Posse), Alfonso Bruno, chitarre e cori, (Songs for Ulan), Roberto Porzio piano elettrico, (Slivovitz, Fitness forever, 24 Grana, The Funkin' Machine), Vincenzo Lamagna, basso, (Slivovitz, The Funkin' Machine.

APPROFONDIMENTI Nasce "Violab", laboratorio di cucito creativo per donne vittime di violenza

Un artista di storia e spessore, che esprime tutto se stesso, in un mix di forza e fragilità, in grado di rievocare atmosfere intime e personali. Francesco Di Bella inizia la sua carriera artistica dando vita nei primi anni 90 ai 24 Grana, band antesignana dell'alternative rock italiano, di cui è frontman e principale autore. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Airola, delle Acli provinciali di Benevento, delle Acli Campania e della Pro Loco di Airola e della collaborazione della parrocchia dell'Annunziata, dell'associazione Gli Amici del Venerdì, dei Frati Minori di Airola, del comitato Corso Caudino San Pasquale, della parrocchia di San Domenico e di ArtePiano di Sabino Maione.