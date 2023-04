Termina l'incubo «comma 789». Sconosciuta ai più, la prescrizione normativa contenuta nella legge di Bilancio 2023 avrebbe avuto pesanti riverberi sui conti di Palazzo Mosti e dei numerosi altri enti italiani alle prese con l'uscita dal dissesto. Fin dal prossimo previsionale, il Comune di Benevento avrebbe dovuto indicare, tra le voci di spesa, quota parte del residuo dell'anticipazione di liquidità ottenuta da precedenti amministrazioni comunali per il pagamento dei debiti commerciali. Ammortamento che l'ente di via Annunziata stava regolarmente assolvendo in «comode» rate trentennali da 700mila euro, fino alla doccia gelata dell'ultima Finanziaria (preceduta dalla sentenza 219/2022 della Corte di Cassazione) che aveva introdotto l'obbligo di ripiano in soli 10 anni. Il che avrebbe significato per Benevento prevedere in Bilancio fin da quest'anno una rata da 2,5 milioni, da compensare con tagli di eguale caratura in termini di spesa corrente. Un'autentica mazzata, scongiurata ora dall'introduzione di un'apposita norma nel decreto Pubblica amministrazione varato due giorni fa dal Consiglio dei ministri che, se non altro, sposta in avanti le lancette procrastinando l'obbligo di contabilizzazione del Fal (Fondo anticipazione liquidità) al Consuntivo 2023, ovvero tra un anno. Risultato ottenuto grazie a un'intensa azione di pressing avviata dal primo cittadino Clemente Mastella dall'inizio dell'anno.

Il 30 gennaio, come si ricorderà, il sindaco di Benevento aveva portato la questione in sede di Consiglio nazionale dell'Associazione Comuni svoltasi a Roma, incassando il sostegno delle fasce tricolori, e in particolare di quelle di capoluoghi come Caserta, Cosenza, Terni, accomunati nella problematica. Pericolo adesso sventato, o quantomeno allontanato, con la prospettiva di potersi giocare un'altra partita legislativa il prossimo anno per tentare di disinnescare definitivamente la mina per i conti comunali. «Ringrazio, a nome di duecento Comuni italiani, il governo e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi - dichiara Clemente Mastella -. La norma contenuta nel decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei Ministri, che evita per quest'anno l'onere per i Comuni dissestati di sobbarcarsi il Fondo anticipazione liquidità, preserva dal tracollo finanziario centinaia di Comuni italiani che, senza questo intervento, non avrebbero potuto chiudere i Bilanci. È stato un segno di leale collaborazione istituzionale». Il primo cittadino ha poi ricordato: «Avevo condotto questa battaglia a nome della mia e di moltissime altre amministrazioni comunali che, loro malgrado, hanno ereditato conti disastrati e dissesti finanziari di cui non hanno nessuna responsabilità. Il precario e insufficiente equilibrio finanziario proveniente dal passato è almeno mitigato da questa norma, senza della quale sarebbe stato impossibile approvare i Consuntivi del 2022».

Un provvedimento che sarebbe risultato beffardo oltreché dannoso per le casse municipali, in quanto in precedenza il Viminale, con parere richiesto proprio da Palazzo Mosti, aveva attestato la competenza degli Organismi straordinari di liquidazione post-dissesto sui debiti contratti attraverso l'anticipazione di liquidità. L'inversione di rotta introdotta dall'ultima legge Finanziaria avrebbe invece riportato in capo al Comune, che stava comunque onorando la rata mensile pluriennale, l'onere del ripiano, ma con una tempistica che avrebbe privato l'ente di ogni agibilità operativa, strozzando la capacità di spesa corrente per garantire nominalmente la copertura annua del Fal. Con conseguenze molto più tangibili del burocratico articolato normativo: «Avremmo dovuto togliere dalla spesa corrente qualcosa come 2,5 milioni in un anno - spiega l'assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca -. Il che significa dover fare a meno pressoché totalmente di servizi come la manutenzione delle strade, la cura del verde urbano, il funzionamento di scuole e scuolabus. Servizi erogati solo grazie a fondi di Bilancio».