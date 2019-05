CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «Via della seta» passa anche per la città che ne è divenuta da tempo una delle tante stazioni disseminate in Italia. I cinesi la loro strada hanno saputo percorrerla mentre la «seta» sannita non sembra trovare sbocchi significativi. Se si apre un varco per le proposte produttive locali il tentativo dura troppo poco e la più generale presa sul pubblico è molto labile. «Se i cinesi sanno fare il loro mestiere e vendono i loro prodotti ormai ovunque si chiede l'imprenditore Bruno Fragnito - perché mai non possiamo proporre un modello autoctono di offerta, capace di riguadagnare almeno una collocazione precisa nel panorama economico locale e quote di mercato finalmente significative». Fragnito, 59 anni, è imprenditore nel settore trasporti e sicurezza, aderisce a Confindustria e si è fatto promotore di un consorzio di aziende già pronto alla verifica su un campo dove istituzioni locali e impresa potrebbero incontrarsi e avviare un percorso comune. La sfida si chiama «Eat Sannio» ed è la prima proposta, all'indomani della soluzione della vertenza tra Comune e Monte Paschi di Siena, per il rilancio dell'ex galleria Malies. Deciso ormai lo scenario, che riprodurrebbe il modello Covent Garden di Londra, ecco la prima ipotesi di svolgimento del tema. Si tratta di un Family market, di dimensioni ridotte ma del tutto simile nella concezione a quello realizzato nelle principali città italiane e nel mondo dall'imprenditore Oscar Farinetti con i suoi centri di eccellenza denominati «Eat Italy».