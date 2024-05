«A Sandra Mastella non piace Vannacci? Clemente ce l'ha con il mondo, ma il bello della democrazia è che scelgono i cittadini ed io penso che Vannacci, ma anche Barone, visto che siamo nel beneventano, prenderanno tanti e tanti voti in più rispetto a lui». A dirlo è Matteo Salvini che ieri è stato a Guardia Sanframondi per promuovere il suo libro «ControVento».

Al vicepremier replica Mastella: «La Lega, specie nel Sannio, prenderà molti più voti di Mastella? Rispondo come fecero i miei antenati alle Forche Caudine: là fu inventato il pernacchio. Lo utilizzo per replicare alle sue rodomontate». Al dilettevole il segretario nazionale della Lega ha pure affiancato l'utile regalando, con la sua presenza, un bell'appoggio alla campagna elettorale del candidato locale Luigi Barone. In manica di camicia bianca e senza cravatta, il leader del Carroccio attende i risultati delle Europee, ma il suo sguardo è già rivolto oltre. Il suo obiettivo è governare in Regione Campania. «Dopo tanti anni di De Luca e di deluchismo – afferma -, che in termini di fatti non è che abbia portato molto, vogliamo essere pronti. Il centrodestra in passato si è diviso, ha litigato, non sempre ci ha creduto. Credo che le prossime Regionali saranno una grande occasione di riscatto per la Campania e per la Lega che per la prima volta nella storia potrà governare».

L'intenzione diventa azione con la presenza, oltre del segretario provinciale Luigi Bocchino e degli altri esponenti della Lega sannita, di gran parte del gotha regionale del partito: il deputato Gianpiero Zinzi, il senatore Gianluca Cantalamessa, il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale Severino Nappi. Hanno tutti, appuntata sulle giacche, la spilletta che ritrae il guerriero di Legnano, il simbolo inconfondibile del partito. Dopo la presentazione del libro attendono Salvini nel piazzale antistante la cantina sociale, luogo che ha ospitato l'evento. Hanno tutti sotto al braccio una copia autografata dell'ultima opera del loro leader. C'è persino l'ex amministratore unico di «Sannio Europa», Giuseppe Sauchella, che però, si sa, è lì per il rapporto di amicizia che lo lega a Luigi Barone. Intanto, già che Salvini c'è si parla di infrastrutture nel Sannio: «Entro fine anno – dichiara il ministro delle Infrastrutture - parte il primo lotto per il raddoppio della Telesina e si va a gara per il secondo. Diciamo che in un anno e mezzo, da quando sono al ministero, non recuperi trent'anni di ritardi però stiamo lavorando sia nel Sannio che in altri luoghi per portare avanti i progetti. Ci rivediamo qui quando partiranno i cantieri. Comunque nell'anno 2024».

«La presenza del ministro Salvini – aggiunge poi Barone – è stata l'occasione per parlare del territorio e delle opere che lo interessano: il raddoppio della Telesina, la Fortorina, la diga di Campolattaro e tutte le altre che chiede il Sannio. Salvini è un ministro attento e, anche in un'ottica di coesione territoriale, credo che saprà rispondere bene alle esigenze delle aree interne». «Che risultati mi aspetto dalle Europee? Non faccio pronostici – risponde Barone ai giornalisti –, spero e sono convinto di un risultato positivo, ma non guardo ai numeri. Li lascio agli altri, a chi ha la gestione al potere. Io faccio la campagna elettorale grazie agli amici, ai simpatizzanti, agli amministratori e ai dirigenti della Lega. La faccio senza amministrare enti, Provincia o Comune di Benevento. Senza nulla, a mani nude. Sono positivo, c'è un buon vento di cambiamento. Ricevo decine e decine di telefonate quotidiane di persone che mi chiamano e mi dicono che vogliono votarmi ed io non posso far altro se non ringraziarli». Intanto, è attesa per domani la visita del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sarà dapprima in città alle 16.30 presso le Fabbriche riunite, per poi andare a Bucciano e poi a Sant'Agata de' Goti.