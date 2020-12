Autorizzare tre aree da destinare allo street food e l'installazione di bancarelle di fuochi pirici, ovviamente a norma. Questi due suggerimenti sono già stati recepiti dall'amministrazione comunale. Perplessità, invece, sulla proposta di un drive in nei pressi dello stadio «Vigorito», sull'area retrostante il settore Distinti. Ieri mattina, la commissione Attività produttive è stata convocata in seduta straordinaria dal presidente Nanni Russo. Presenti, oltre ai consiglieri che la compongono, gli assessori Alfredo Martignetti (nella foto) e Marika Mignone. L'obiettivo era concordare iniziative finalizzate a smuovere un po' l'economia in città nel periodo natalizio, tradizionalmente giorni nei quali si risolleva il giro d'affari degli operatori, commercianti e ristoratori. Come spesso successo, il più vulcanico in fatto di idee a favore del commercio cittadino è stato il consigliere Mimmo Franzese. «Non mi spiego - ha detto - come mai quelli che per tutte le altre festività dell'anno vengono definiti artisti nel periodo natalizio possano divenire origine di danno. Mi riferisco a chi produce e commercializza i fuochi d'artificio». Altra autorizzazione dovrebbe riguardare lo street food: «Con street food si intende la preparazione e la commercializzazione di cibo e di bevande solitamente per mezzo di chioschetti o dei classici furgoncini itineranti (food truck), collocati usualmente in zone strategiche. Dovremmo fruirne come il Mc drive, il sistema dei Mc Donalds spiega Franzese che ti consente di ordinare il cibo e ritirarlo senza uscire dall'auto». Sia la proposta di collocare le bancarelle dei fuochi, che questa seconda della gastronomia è stata recepita: i due assessori, Mignone e Martignetti, a seguire, si sono confrontati con il dirigente Antonio Iadicicco, che ha concordato circa le autorizzazioni in tal senso, pertanto saranno localizzate tre postazioni per ospitare i furgoni, ciascuna di 10 stalli, al Rione Libertà sul lungofiume Matarazzo, al Rione Ferrovia, sul lungofiume di via Grimoaldo Re, mentre nel centro città lo street food sarà localizzato sull'area del mercatino di Piazza Risorgimento. C'è scetticismo, invece, per i drive in che Franzese vorrebbe prevedere nei pressi dello stadio. «Gli spettacoli cinematografici sono vietati dai Dpcm dice l'assessore Martignetti -, non credo che sarà possibile derogare».

Oggi, intanto, dovrebbe completarsi l'installazione delle luminarie. Ieri, dei 25 alberi luminosi, restavano da posizionare solo quelli in piazza Colonna e all'Addolorata, mentre lungo il Corso Garibaldi, a Pacevecchia in via Aldo Moro, a Capodimonte nei pressi della chiesa e a San Modesto l'installazione era completata. Si sta montando pure «l'albero della speranza», la struttura tecnologica di piazza IV Novembre. Le due Natività, da collocare sul sagrato delle chiese Addolorata e Santa Maria della Pace, così come pure gli angeli dinanzi al duomo, dovrebbero accendersi da stasera. Sempre che non vi siano modifiche dell'ultima ora. Ieri, in commissione, la consigliera Anna Maria Mollica ha formulato una proposta da attivare, se non nel periodo natalizio qualora l'amministrazione non dovesse reperire i fondi, perlomeno a breve termine: dei voucher per incentivare gli acquisti e per dare liquidità al commercio cittadino. Una iniziativa che dovrebbe contemperare le esigenze dei commercianti con quelle dei consumatori, alimentando un sistema virtuoso di shopping. Spendendo alcune decine di euro in un negozio, si avrebbe un voucher (ad esempio, il 25% di quanto speso), da utilizzare in un altro esercizio di prossimità, ma non nei centri commerciali. Questi buoni sarebbero disponibili nei negozi che aderirebbero al bando pubblicato dall'amministrazione che, da parte sua, dovrebbe destinare una somma x per consentire al commerciante di praticare lo sconto.



Istituire un coordinamento permanente giunta/consiglio avente compiti di informazione, condivisione, monitoraggio e semplificazione dei processi per l'attuazione delle misure, con funzione di collegamento con le parti sociali (associazioni di categoria e sigle sindacali), anche attraverso modalità da remoto. È una delle tante proposte formulate dai consiglieri Di Dio e Delli Carri, finalizzate a pianificare interventi economici e fiscali a favore del tessuto economico cittadino, al fine di garantire la ripartenza e costruire strumenti adeguati per dare impulso all'economia. Pertanto, suggeriscono una serie di misure e provvedimenti adeguati senza orientarsi su misure a pioggia. Tra queste, destinare risorse a un «fondo di solidarietà» per erogare un contributo straordinario a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, attività sportive e altri eventuali comparti che risultano particolarmente colpiti dalla crisi. Al riguardo, occorrerà verificare la concreta possibilità di finanziare il predetto fondo attraverso l'impegno di parte dei 524mila euro assegnati dal governo che, seppur ripartiti tra spesa sociale (312.000) e trasporti (212.000) non sono soggetti a vincolo di destinazione.



