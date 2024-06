Il sindaco di Benevento Clemente Mastella sarà a New Delhi nelle giornate del 25 e 26 luglio per l'approvazione, da parte del Comitato del patrimonio mondiale, del riconoscimento della Via Appia-Regina Viarum nella Lista Unesco. «Ringrazio per l'invito, che ho accettato volentieri, il ministro Gennaro Sangiuliano. Benevento è con Roma e Brindisi nella trilogia-simbolo della Regina Viarum e in India arriverà un'approvazione importante che di fatto certificherà la doppia stella per Benevento».

Per il primo cittadino del capoluogo, dunque, la città «entrerà per la seconda volta nel Patrimonio mondiale dell'umanità. Un vanto di cui non possiamo che essere orgogliosi».