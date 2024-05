Benevento, il sindaco Mastella annuncia un incentivo per aiutare le famiglie con le spese di luce e gas

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso pubblico per l'erogazione di una misura straordinaria e una tantum a sostegno dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze di luce e gas.

Potranno accedere alla misura i residenti nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi ed aventi un Isee ordinario o un Isee in corso di validità con valori pari o non superiori a 12 mila euro. Inoltre, dovranno essere intestatari delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali chiedono un contributo e non dovranno aver usufruito del bonus governativo in automatico in bolletta a partire dal 1° gennaio 2024, né essere beneficiari di reddito di inclusione per un importo pari o superiore a 400,00 euro.

I cittadini in possesso dei requisiti possono inoltrare istanza, esclusivamente on line, accedendo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID), tramite Google Chrome o Microsoft Edge al link sul portale SIvoucher (indirizzo: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php) selezionando dal menù a tendina “Benevento Bonus Energia 2024”.

Le domande potranno essere presentate dal 6 maggio alla mezzanotte dal 26 maggio 2024.