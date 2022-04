Benevento, sit-in di protesta degli studenti al Marco Polo per calcinaccio in aula

Niente lezioni oggi per le classi dell'Istituto alberghiero di Benevento sistemate nell'ex succursale del Marco Polo i cui studenti non sono entrati in classe perché nella giornata di ieri un pezzo di intonaco si è staccato dal solaio rovinando a terra senza causare danni a nessuno.

Stamani però è scattato il dissenso degli alunni che dopo aver risposto all'appello in classe, sono poi usciti per un sit-in di protesta. Sul posto la polizia municipale e i tecnici della Provincia di Benevento.