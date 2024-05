Benevento, rubano nelle sale delle slot-machine: 2 arresti

Fingevano di giocare alle slot-machine ma in realtà erano lì per rubare il denaro dai cambia monete e per questo due quarantenni di Benevento sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile.

Il comportamento dei due ladri è stato segnalato in Questura che ha immediatamente inviato sul posto tre pattuglie di agenti che sono riusciti a bloccarli. Attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si è accertato che la coppia di ladri, dopo essere entrata nella sala, si era diretta nel vano dove si trovavano le slot-machine, fingendo di essere lì per giocare.

Mentre uno dei due faceva il palo, l'altro con chiavi duplicate riusciva ad aprire lo scomparto monete di diversi apparecchi elettronici, impossessandosi di oltre duemila euro che, per questioni di peso e di ingombro, cambiava in banconote per mezzo dell'apposita cambiamonete.

Arrestati, i due quarantenni, su decisione del pubblico ministero di turno della locale Procura, sono finiti agli arresti domiciliari.