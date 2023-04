«Sveiki atvyke i Benevento»: così il sindaco Mastella ha salutato l'ambasciatrice della Repubblica Lituana per l'Italia, dando il via ad un rapporto di amicizia e gemellaggio che che prende spunto dall'arrivo a Ponte Valentino del gruppo industriale SoliTek. Dal suo canto Daila Kreiviené ha dimostrato grande apertura e disponibilità, e ha sorpreso i presenti a palazzo Mosti con un discorso in un italiano quasi perfetto pur essendo in Italia da solo 6 mesi. Il prologo diplomatico c'era stato già in mattinata con la delegazione del governo lituano e dell'azienda guidata dal presidente degli industriali Vidmantas Janulevicius accolti dal primo cittadino e dal presidente del Consorzio Asi Luigi Barone.

Una tappa all'Arco di Traiano, poi il pranzo in un ristorante della zona in attesa della conferenza. Lo stesso Mastella ha già annunciato alcune iniziative. Innanzitutto la richiesta rivolta pubblicamente al rettore di UniSannio Gerardo Canfora, presente nell'aula, di ideare dei progetti e convention che possano coinvolgere lituani e far apprendere la lingua che ha origini indoeuropee del gruppo baltico, con l'impegno preso da quest'ultimo. Poi c'è stato l'invito a tornare a Benevento all'ambasciatrice, come ospite d'onore, in occasione del Premio Strega in programma il 7 giugno. Segnali forti che vogliono dimostrare anche riconoscenza concreta per aver scelto Benevento per l'ambizioso progetto produttivo.