Mattinata di paura, ieri, a Solopaca, a causa di un incidente stradale che per fortuna non ha avuto conseguenze gravissime. L'episodio si è verificato poco dopo le 8 lungo la provinciale 110, meglio conosciuta come via Bebiana, alle porte del centro telesino.

Un asse importante di collegamento, una sorta di cerniera tra lo svincolo di Melizzano lungo la Fondovalle Isclero e l'uscita di Solopaca lungo la statale 372 Telesina. Si tratta di un'arteria solitamente trafficata, dove si sono scontrate due auto: una Renault e un'Alfa Romeo.

L'allarme è scattato intorno alle 8.15 e sul posto sono giunti gli agenti di polizia del vicino commissariato di Telese Terme, guidato da Elio Beneduce, e i militari della locale stazione carabinieri. Sei le persone rimaste lievemente ferite nello scontro, per fortuna nessuna in gravi condizioni, ma che in ogni caso hanno accusato dolori. I sanitari del 118 si sono trovati davanti persone con lievi traumi al collo, alla testa, alla spalla e alle gambe. Tutti sono stati soccorsi e poi trasportati presso gli ospedali del capoluogo per essere visitati e per sottoporsi ai controlli di routine. Ancora da chiarire cosa però abbia scatenato l'impatto - sembrerebbe frontale - tra le due autovetture. Saranno ora i rilievi effettuati dalle forze dall'ordine a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Non è la prima volta che la provinciale 110 finisce per diventare teatro di incidenti. L'ultimo era stato registrato lungo il versante di Melizzano nelle scorse settimane. In quella occasione erano rimasti coinvolti tre giovani, due ventenni e un minorenne, che viaggiavano a bordo di una Citroen C3. L'auto, probabilmente dopo aver perso aderenza, si era prima ribaltata e aveva poi concluso la sua corsa in una scarpata profonda circa cinque metri. Anche in quell'occasione nessuna grave conseguenza, visto che i tre passeggeri coinvolti avevano riportato solo alcune escoriazioni.