Sosta selvaggia in centro storico, il veicolo Asia bloccato

Sosta selvaggia a Benevento. Succede questa mattina in vico Papiniano, in pieno centro storico, dove un porter di proprietà dell'Asia, la municipalizzata che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti in città, è rimasto bloccato per oltre trenta minuti a causa di un automobile parcheggiata fuori posto. L'operatore ecologico alla guida del mezzo è rimasto, così, imbottigliato nel vicolo, non riuscendo a fare manovra. Situazione resa ancora più caotica dai smapietrini resi bagnati dalla pioggia scesa giù questa mattina, che hanno complicato ulteriormente la manovra del conducente Asia.

Immediati i disagi alla circolazione, con le automobili rimaste ferme sia in entrate che in uscita, in un'area particolarmente trafficata per la presenza di studi privati, banche e abitazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che poco dopo le 10 hanno sbrogliato l'intricata situazione e hanno rintracciato l'automobilista indisciplinato.