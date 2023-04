Benevento: spacciava droga nel garage, arrestato 45enne

Utilizzava il proprio garage per detenere e spacciare droga, eroina e cocaina in particolare. Con queste accuse sono scattati gli arresti domiciliari per un 45enne di Benevento. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai carabinieri a seguito di un'attività investigativa iniziata due anni fa e coordinata dalla procura della Repubblica.



Nel settembre del 2021 i militari della sezione operativa, tramite un servizio di osservazione e pedinamento, avevano scoperto il garage che l'uomo utilizzava per lo spaccio. I carabinieri avevano fermato una coppia che si stava allontanando dal box a bordo di un'autovettura dentro la quale erano state trovate alcune dosi di eroina.

Le successive indagini svolte attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisizione di tabulati telefonici, analisi dei filmati di telecamere installate nei pressi del box hanno fatto il resto consentendo agli investigatori di ricostruire, come si legge dal comunicato diramato dalla Procura, guidata dal procuratore Aldo Policastro, la "frenetica attività di cessione posta in essere dall'uomo" ed il modus operandi con il quale cedeva droga agli acquirenti.