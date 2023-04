Ritorna il concerto del Venerdì santo con lo «Stabat mater» di Girolamo Abos, protagonista l'Orchestra internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini con il soprano Angela Rosa Fico ed i mezzosoprani Rosa Montano e Deborah Colangelo, e con la direzione artistica di Vanni Miele.

Il concerto, organizzato dall'associazione culturale «Musicainsieme» con il contributo del Ministero della cultura e della Regione Campania e il patrocinio dell'Arcidiocesi di Benevento, si svolgerà nella chiesa civica dell'Annunziata con inizio alle 17 (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti). Il concerto, come già lo scorso anno, porta alla luce un altro dei tesori nascosti della Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli «che è nota in tutto il mondo ricorda il maestro Quadrini per la produzione copiosa di autori e musiche del settecento napoletano». Certamente non va dimenticato che Napoli fu la capitale del regno e l'indiscussa capitale culturale in grado di proporre sempre manifestazioni musicali e culturali di grande spessore. Di interesse anche la scenografia straordinaria della chiesa dell'Annunziata che molti beneventani non ricordano, o non conoscono, data l'apertura solo in occasione delle celebrazioni religiose.

Girolamo Abos, allievo di Francesco Durante e quasi contemporaneo di Pergolesi, è un autore operista e di musica sacra. Nato a Malta ma di origini spagnole, il compositore e il suo «Stabat mater» vennero portati all'attenzione generale nel 1993 da Roberto De Simone che curò la prima stesura di questo componimento sacro. Quella che sarà eseguita questa sera, sottolinea Quadrini, è la seconda edizione che verrà portata in tournèe dal maestro sannita in una serie di concerti che, in settembre, toccherà la Grecia, l'Albania e la Bulgaria in modo da far conoscere nei paesi europei questo artista del settecento, portandolo all'attenzione sia degli studiosi che degli appassionati di musica colta. Abos iniziò a studiare musica appena quattordicenne a Napoli presso il Conservatorio dei poveri di Gesù Cristo, allievo di Gaetano Greco e, successivamente di Francesco Durante. Come compositore debuttò sempre a Napoli con l'opera buffa «Le due zingare simili». Oltre a insegnare presso diversi conservatori, il compositore si dedicò all'attività di maestro di cappella e scrisse varie opere tra le quali «Tito Manlio» che debuttò al Teatro San Carlo di Napoli nel 1751. Tra le musiche sacre lo «Stabat mater» che questa sera, nella 14° edizione del solenne concerto del Venerdì Santo, costituirà una novità anche per i cultori di musica sacra. Nel corso della serata ci sarà un momento di riflessione proposto da monsignor Mario Iadanza.