La statua della Madonna delle Grazie torna a Benevento

Torna a Benevento la statua della Madonna delle Grazie, dopo la Peregrinatio nelle otto zone pastorali dell'Arcidiocesi beneventana. Oggi pomeriggio la statua protettrice del Sannio è stata portata in processione presso l'ospedale San Pio di Benevento, a distanza di 24 anni dall'ultima volta, ovvero nel 1999. La sacra effige è stata accolta dal personale medico e paramedico della struttura ospedaliera, in occasione delle celebrazioni del 300° anniversario dell'incoronazione della patrona del Sannio. Per l'occasione, poi, i padiglioni del San Pio sono stati allestiti con drappeggi celesti.

«Un momento suggestivo e importante. Per noi rappresenta un punto di forza per chi opera qui. La presenza della protettrice del Sannio sia una speranza per tutti e ci dia la forza di andare avanti. È davvero emozionante.La Madonna delle Grazie rappresenta la speranza per chi si affida alle cure dei nostri medici», commenta emozionata la direttrice generale dell'Ospedale San Pio, Maria Morgante.

«Un evento che allieta e dona speranza agli infermi - afferma il cappellano dell'ospedale Fra Angelo Carfora - Abbiamo bisogno di affidarci alla Vergine Maria attraverso un intenso momento di preghiera». La statua della Madonna delle Grazie sarà accolta alle ore 21.30 davanti alla Basilica di San Bartolomeo lungo corso Garibaldi. Seguirà la processione verso la Cattedrale di Benevento, dove alle ore 23.00 inizierà la Veglia vocazionale, in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, animata dalla Pastorale giovanile diocesana.

Domenica 30 aprile la statua rimarrà presso la Cattedrale, dove saranno celebrate le Messe alle ore 7.30, 9.00, 11.00, 12.00 e 19.00. Alle ore 20.00 ci sarà la prima esecuzione assoluta della Messa in Fa Maggiore di Nicola Sala, per soli, cori e orchestra, a cura dell’Orchestra Mal’kuthm, del Coro Città di Benevento e del Coro polifonico Farnetum.

Sempre nella Cattedrale, lunedì 1° maggio saranno celebrate le Messe alle ore 7.30, 9.00 e 11.00. Alle ore 19.00 presiederà la Solenne celebrazione eucaristica S. E. Mons. Felice Accrocca iniziando per l’intera Arcidiocesi il mese mariano, con la presenza delle autorità civili e militari, e dei sindaci dei paesi dell’Arcidiocesi di Benevento. A seguire ci sarà la processione aux flambeaux con la quale la statua della Madonna delle Grazie ritornerà verso la Basilica in viale San Lorenzo, per essere posta nel suo trono.