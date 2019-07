CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

CASALDUNI - Stir, ok al decreto di finanziamento per la realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio provvisorio. «Il decreto regionale di 1,1 milioni di euro - annuncia il presidente della Provincia Antonio Di Maria - è arrivato proprio in queste ore e quindi sarà realizzata una piazzola presso lo Stir di Casalduni per consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti. Stiamo facendo il possibile per fronteggiare l'emergenza senza dimenticare che lo Stir è fermo dall'incendio dello scorso anno e bisogna realizzare i lavori per la ripresa produttiva dell'impianto».