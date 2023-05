Benevento, al Teatro San Marco arriva il chitarrista Steve Vai per una masterclass

Se non il migliore, certamente il più carismatico. Con uno stile compositivo geniale e personalissimo e un fraseggio inconfondibile, Steve Vai si è ritagliato da tempo un posto nell'Olimpo dei chitarristi più influenti di sempre, accanto a giganti del calibro di Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, David Gilmour, Jimmy Page, Eddie Van Halen.

Vincitore di tre Grammy Awards (nel 1993 come Miglior performance strumentale rock, nel 2002 come Miglior album strumentale pop e nel 2008 come Miglior performance strumentale rock), Vai ha inaugurato negli anni '90 con il suo album-manifesto “Passion and warfare” la stagione dei guitar heroes: non a caso, in 40 anni di carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi, traguardo record per la musica strumentale.

Sabato 20 maggio gli appassionati della Campania e del Sud Italia potranno incontrarlo a Benevento nell’unica tappa della “Alien Guitar Secrets Masterclass” in programma al di sotto del Garigliano. Un paio d’ore di lezione a tu per tu con il discepolo di Frank Zappa, che a lui affidò quelle che definì le «impossible guitar parts». Ma Vai, compositore e polistrumentista di chiare origini italiane (i nonni erano di Dorno, in provincia di Pavia: Zappa lo soprannominò «The italian virtuoso»), ha collezionato collaborazioni dal vivo e in studio con David Lee Roth, Whitesnake, Alcatrazz, Alice Cooper e Motörhead, senza disdegnare un’incursione pop con Eros Ramazzotti, nel brano “Dove c’è musica”.



Previsto inizialmente ad Apollosa, l’appuntamento del 20 maggio è stato spostato al teatro San Marco, al centro del capoluogo sannita, e sarà arricchito dalle performance in tempo reale dell’artista visivo Gennaro Vallifuoco. A scaldare l’atmosfera, dalle 19, le esibizioni di band convenute da varie parti d’Italia: i Nereide di Lecce, i New Horizons di Pisa, gli Otherview di Milano. Saranno loro a spianare la strada alla giovane chitarrista romana Camilla Sperati, talento emergente della scena fusion.

Alle 20,30, poi, toccherà alla leggenda della chitarra shred.

«Amo fare queste masterclass, amo parlare della chitarra, amo parlare di voi, dei vostri progetti e di tutte le cose che vi appassionano. E sono molto felice di rivelarvi tutti i miei segreti», ha detto Steve Vai in un video in cui invita i suoi fan a Benevento per la serata promossa e organizzata da Islands APS – Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Benevento, Projenia SCS, Cosmoart APS e Cyclopes, che sarà condotta dalla giornalista Alessia Tesauro.