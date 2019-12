Brusco stop alle assunzioni al Comune. Otto istruttori amministrativi di categoria C, un istruttore direttivo tecnico categoria D, un amministrativo contabile categoria D, un istruttore direttivo archivista informatico categoria D, avevano già messo lo spumante in frigo. Per loro, e anche per altri (il piano assunzionale licenziato a marzo e modificato a luglio prevedeva 26 assunzioni, per cui altri concorsi sono stati espletati nei mesi scorsi) si approssimava un Natale speciale. Ieri la doccia gelata sul loro entusiasmo e su quello di altre categorie fra i 38 che rinforzeranno l'organico dell'ente. A bloccare tutto il parere del collegio dei revisori espressosi negativamente sulla proposta formulata dal dirigente del servizio Risorse umane Alessandro Verdicchio. Un atto che, senza l'ok dei tre revisori, la giunta non approverebbe, configurandosi un danno erariale a carico di sindaco e assessori.



Ieri il sindaco Clemente Mastella non era presente alla riunione dell'esecutivo, perché trattenuto da domenica sera al «Rummo» per problemi di carattere respiratorio (esclusi problemi cardiaci, gli è stata riscontrata una forte bronchite: oggi dovrebbe lasciare l'unità di terapia intensiva coronarica). Quindi, sul nodo concorsi, durante i lavori è toccato agli assessori mostrare giustificate perplessità per il timore di un intervento della Corte dei Conti. Non è detta, però, l'ultima parola. C'è da chiarire quanto scritto dal Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità degli enti locali per la prescritta autorizzazione, un parere obbligatorio essendo il Comune n dissesto. Tale parere, secondo i dirigenti, avrebbe ingenerato un'interpretazione errata da parte dei revisori. Le assunzioni ipotizzate dal Comune sono 38, essendosi aggiunte le 12 del progetto Ripam, il «concorsone» della Regione (dopo un corso di 10 mesi, le 12 unità dovrebbero essere assunte dall'ente). Oltre a procedere a ulteriori 19 assunzioni mediante mobilità. I revisori, però, hanno ritenuto che il Comune abbia già esaurito le potenzialità assunzionali. L'unica speranza è che il Ministero definisca con chiarezza il suo parere. Contattati ieri alcuni funzionari, pare che nei prossimi giorni, se non proprio oggi, arriverà una pec chiarificatrice per sbloccare l'impasse. Altrimenti Verdicchio dovrà rivedere il suo cronoprogramma, avendo fissato la maggior parte delle assunzioni per il 31 dicembre.



La seduta di consiglio comunale è stata alquanto agitata. All'ordine del giorno la ricognizione delle società partecipate, ma il dibattito di maggior interesse è stato di ordine politico. «È stata l'occasione per far venire allo scoperto i pattisti ha commentato Italo Di Dio -. che, al di là di quanto vorrebbero far credere con il loro atteggiamento ondivago, hanno dimostrato di essere organici alla maggioranza». I tre consiglieri pattisti presenti, infatti, avevano lasciato intendere che non avrebbero garantito il numero legale. Al primo appello, si sono contate 18 presenze, compresi i pattisti. Presenza che il presidente De Minico ha rimarcato, suscitando la reazione di Nanni Russo che ha lasciato l'aula. Assenza tamponata dal sopraggiungere di Annarita Russo. Antonio Capuano, replicando a Scarinzi che aveva fatto cenno al senso di responsabilità del suo gruppo, ha rimarcato che la presenza non è un favore che si fa a qualcuno, ma un dovere per chi è stato eletto. Quando Di Dio ha chiesto la verifica delle presenze, tutta l'opposizione è uscita dall'aula, ma è rimasta delusa da Scarinzi e gli altri: 18 presenti e 18 voti a favore della delibera proposta da Serluca, ieri nella veste di assessore e sindaco.