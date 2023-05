I commercianti ambulanti sanniti sono preoccupati per il loro futuro. Chiederanno un incontro urgente ai responsabili del settore Attività produttive del Comune dove si presenteranno con una proposta. Uno dei sindacati di categoria, l'Anva Confesercenti che fa capo al presidente provincia neoeletto Pompeo Marinazzo, invierà in queste ore una richiesta di convocazione indirizzata all'assessore al ramo Luigi Ambrosone ed al dirigente comunale preposto.

A creare malcontento, anche se il problema non è legato direttamente ad inadempienze commesse dall'amministrazione comunale, la sospensione a tempo indeterminato del mercato rionale di piazza Cardinal di Pacca, meglio conosciuta come piazza S. Maria. Dalla scorsa settimana, a causa del ritrovamento di reperti archeologici nel corso degli scavi per i lavori finanziati dal Pics per la costruzione di un infopoint turistico, la Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio come previsto da normativa ha disposto la chiusura dell'intera area in modo da poter procedere ad ulteriori e approfonditi saggi per verificare l'importanza dei rinvenimenti. Difficile fare previsioni di tempo per un ritorno alla normalità. La scorsa settimana a singhiozzo, a causa del maltempo, sono ripresi gli scavi che tuttora sono in svolgimento.

Questa problematica va ad aggiungersi al fatto che da settembre a marzo sono saltati ben nove mercati regionali a Santa Colomba a causa della concomitanza delle gare casalinghe del Benevento calcio il sabato pomeriggio alle ore 14, oppure con durata ridottissima. Una questione che aggiunta anche alla concorrenza sempre più forte dell'e-commerce ha determinato una riduzione del volume d'affari proprio in un momento particolarmente delicato e difficile. «Noi paghiamo puntualmente le tasse, abbiamo le famiglie da sfamare e soprattutto abbiamo diritto di poter esercitare il nostro lavoro, ma dobbiamo essere messi in condizione di farlo. Speriamo nella sensibilità e provvedimenti adeguati da parte del Comune». Questo lo sfogo dell'ambulante Antonio Pescatore che rispecchia anche lo stato d'animo generale. «Abbiamo subito un netto calo, se poi saltano anche i mercati di riferimento dice Mario Russo la situazione si fa ancora più difficile».

Nel summit che si svolgerà con il Comune, l'Anva Confesercenti si presenterà al tavolo con una proposta che prova ad anticipare Pompeo Marinazzo. «Chiederemo l'autorizzazione a far svolgere il mercato rionale del martedì a piazza Pacca, momentaneamente in via Delcogliano, precisamente nell'area dove il sabato c'è il mercato alimentare della Coldiretti. Ci sembra una proposta sensata e fattibile che è arrivata da tutti gli ambulanti, indipendentemente da sigle o altro. Siamo certi che avremo un riscontro positivo nell'ambito del rapporto di collaborazione che esiste da anni. Noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze, aiuti e soprattutto di soluzioni perché abbiamo bisogno di un rilancio che ci consenta di conquistare ulteriore clientela».

Dal suo canto l'assessore Ambrosone ha già preannunciato la disponibilità a valutare delle soluzioni che vadano a supportare la categoria. «Sia con Marinazzo che Caruso i rappresentanti delle associazioni di categoria c'è un continuo contatto e rapporto di collaborazione. Cercheremo di valutare l'opportunità di far svolgere il mercato momentaneamente a Pacevecchia. Premesso che già da tempo stiamo studiando altre possibilità novità come il prolungamento nei mesi estivi del mercato rionale di piazza Risorgimento come avvenuto l'anno scorso o di S. Colomba, eventualmente abbinandoli ad altri eventi. Siamo come sempre al fianco della categoria dei commercianti e degli ambulanti in particolare. Purtroppo la questione di piazza Pacca non dipende dalla nostra volontà».