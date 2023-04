Cantieri e gare podistiche, scattano i divieti

Viabilità, occhio alle variazioni nei prossimi giorni a Benevento. A partire da domani, 28 aprile, in via Gaetano Rummo saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione cotta e il senso unico alternato regolato con semaforo a causa del restringimento della carreggiata dovuto ai lavori che saranno effettuati in zona dall’Italgas. Il divieto di sosta e il senso unico alternato resteranno in vigore fino al termine dei lavori, entro il 4 maggio.

Inoltre per la 30° edizione della “Strabenevento”, in programma lunedì 1° maggio, ci sarà la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 alle 13 delle strade interessate dalla gara competitiva di 10 chilometri (piazza IV Novembre, viale degli Atlantici, via Meomartini, viale Mellusi, via Nicola Sala nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Mellusi e l’incrocio con via Flora, piazza Risorgimento, via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Goduti e corso Garibaldi). Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 alle 13 anche per le strade interessate dalle gare non competitive di 3 chilometri e di 1 chilometro (piazza IV Novembre, viale degli Atlantici, via Ferrelli, via G.B. La Salle, viale Mellusi, piazza Risorgimento e