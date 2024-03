Viabilità del Fortore, iniziativi i lavori per il ripristino della provinciale 109 «Tufara Castelvetere», che collega la Campania al Molise. Gli interventi sono iniziati nel tratto molisano su un'arteria che costituisce un collegamento vitale per i Comuni dell'area del Fortore nell'ambito delle province di Campobasso e Benevento. La strada è stata interessata negli ultimi anni e in più punti da fenomeni franosi che ne hanno imposto ripetutamente la chiusura.

APPROFONDIMENTI Benevento e il Sannio, il black-out idrico slitta al weekend dopo Pasqua Valle Caudina, vertice in Prefettura sull'escalation di furti: ok al piano sicurezza Rifiuti abbandonati nei pressi dello stadio, Rosa: «Stop inciviltà»

L'intervento programmato dall'amministrazione provinciale di Campobasso sulla 109 risponde in maniera adeguata alle esigenze della popolazione che quotidianamente la percorre garantendo un significativo miglioramento delle condizioni di transito attraverso la realizzazione di opere di sostegno nei punti interessati dal dissesto idrogeologico. Sul corpo stradale saranno ripristinati i tratti deformati e saranno realizzati drenaggi longitudinali insieme alla revisione di ponticelli danneggiati. Naturalmente, si procederà al completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti dove si interverrà per il ripristino. «Si tratta di una buona notizia dicono gli abitanti della zona poiché viene sistemato un tratto di strada provinciale particolarmente pericoloso e dissestato per le numerose frane in atto tra due Comuni appartenenti a due regioni diverse. Si tratta però di interventi tampone, invece, è necessario un finanziamento adeguato per sistemare l'intera arteria sia nel tratto molisano che campano, di competenza della nostra provincia».

Sono in fase di avvio, intanto, gli interventi della Provincia per la messa in sicurezza del tratto della provinciale 52 Castelvetere -San Bartolomeo interessato da una vasta frana. Anche questa è un'arteria del Fortore di grande importanza per le relazioni civili, produttive e commerciali tra i due Comuni e quelli gravitanti nell'area anche delle confinanti regioni Molise e Puglia. È stato aperto, intanto, il bando del ministero delle Infrastrutture e Trasporti in favore dei Comuni fino al 29 marzo.

In soccorso degli enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti è arrivata la misura del Governo che prevede un fondo per investimenti stradali nei piccoli Comuni con un importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun beneficiario di 150 mila euro per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, incluse le spese di progettazione. Le amministrazioni già sono al lavoro. «Già stiamo lavorando poiché già avevamo notizia della possibilità di ottenere questo finanziamento - ha dichiarato Luigi Facchino, sindaco di Fragneto Monforte - e perciò siamo andati avanti con la progettualità di interventi da realizzare alle località San Donato e Ponti Rossi».

Il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella conferma che anche al suo Comune gli uffici si sono attivati. «Da una prima lettura del bando sembra - spiega Iacovella - che il finanziamento non sia semplice da ottenere poichè vi sono alcuni vincoli di bilancio". Anche a Pontelandolfo il sindaco Testa è impegnato insieme agli uffici per la programmazione degli interventi. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione degli interventi. Non sono ammissibili richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente né quelle relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo. Tuttavia, l'accesso al finanziamento sarà regolato da un decreto ministeriale attualmente in fase di esame da parte degli organi di controllo.