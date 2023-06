Strisce blu e megaparcheggio, un affare a sei zeri. Continua a macinare introiti notevoli il sistema di sosta a pagamento in città. I numeri del 2022, appena rendicontati al Comune dal gestore Trotta, sfiorano il milione tondo. Nel dettaglio, negli ultimi dodici mesi, le circa duemila strisce blu stradali e i seicento posti auto al coperto del parking di via del Pomerio hanno totalizzato 948.553 euro (iva inclusa). Si tratta del massimo storico, anche se in linea sostanzialmente con il 2021, che chiuse poco sotto i 900mila euro. Scartando il 2020, quando i parcometri furono a lungo disattivati a causa dell'emergenza Covid, i raffronti più probanti sono quelli con le annualità pre-pandemia: il 2019 totalizzò 786.707 euro, mentre il 2018 si era fermato a 695.230 euro. Una prova empirica che la città ha ripreso a vivere a pieno regime e che le attività sono raggiunte da un cospicuo numero di presenze ogni giorno. Un trend che appare dunque in graduale e costante ascesa. Una buona notizia per l'amministrazione comunale, che si accinge a varare il bando concorrenziale per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla gestione unica del servizio di sosta a pagamento. «Gli uffici hanno ormai completato gli adempimenti propedeutici, prevediamo di pubblicare l'avviso entro fine mese - anticipa l'assessore alla Mobilità Attilio Cappa -. Per quanto riguarda le strisce blu, il quadro è ben definito. Sui parcheggi coperti, invece, va fatto un discorso a parte, perché c'è una struttura in via di realizzazione, quella nell'area ex collegio La Salle, che non possiamo inserire fin d'ora nel bando.

La strada scelta è dunque quella del dialogo competitivo, ovvero una formula che ci consente di dettagliare le nostre esigenze e individuare l'operatore più confacente al caso all'interno della rosa dei candidati. Questo per evitare di dover attivare un'ulteriore procedura concorrenziale quando sarà pronto il nuovo parcheggio nell'attuale terminal bus, frammentando la gestione che è proprio ciò che invece l'amministrazione vuole evitare. Si tratterà comunque di un partenariato pubblico-privato con affidamento pluriennale». Maggiori dettagli, chiaramente, alla pubblicazione del testo che, come rivelato dal delegato municipale, vedrà presto la luce. Oltre alle strisce blu e al megaparcheggio di via del Pomerio, l'avviso pubblico comprenderà anche il parcheggio di via Porta Rufina, chiuso dal 2017, che il Comune conta di riattivare proprio grazie all'apporto dei privati. Ma dal report del 2022 consegnato da Trotta emergono riscontri significativi anche sul fronte delle modalità di fruizione del servizio. I numeri rivelano la netta preferenza degli utenti per le strisce blu, che rappresentano il 90 per cento circa dei parcheggi totali. Ai 676.440 euro incassati dai parcometri si sommano i 25.995 euro in zona stadio, gli 85.525 euro derivanti da abbonamenti on line e i 22.375 euro versati da quanti preferiscono ancora abbonarsi pagando in contanti alla cassa aziendale di via Santa Colomba. Vanno poi da mettere nel conto i 39.858 euro introitati con la modalità «easy park», che consente all'automobilista di assolvere i propri doveri tramite una specifica app del telefonino. Decisamente meno voluminosi i numeri dello storico megaparcheggio di via del Pomerio, che comunque dimostra di mantenere una sua clientela nonostante le cassandre che ne profetizzano periodicamente la chiusura: 98.341 euro incassati lo scorso anno. Da segnalare anche un progressivo, anche se non vorticoso, incremento delle funzioni «smart». La modalità «easy park» ha visto quadruplicare le transazioni rispetto al 2019, quando tale forma di pagamento aveva fruttato solo 10.483 euro contro i quasi 40mila dello scorso anno. Raddoppiati anche gli abbonamenti on line (da 42.643 euro agli attuali 85.525 euro), sono cresciuti gli incassi allo stadio (da 7.533 euro agli attuali 26mila euro). Leggera crescita anche per il parking coperto di via del Pomerio: nel 2019 fatturava 95.524 euro, saliti a 98mila e spiccioli nell'ultimo anno.