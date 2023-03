Benevento, gli studenti del Rampone incontrano l'artista Milot

Nell'ambito del progetto di eduazione civica "I diritti civili attraverso le manifestazioni artistiche", ieri tre classi del biennio dell'istituto Rampone di Benevento hanno preso parte a Napoli, in piazza Mercato, all'inaugurazione dell'installazione Key of Today dell'artista albanese Alfred Mirashi, in arte Milot. Un'occasione importante per i ragazzi anche per conoscere di persona l'autore dell'imponente scultura che da ieri si trova nel cuore di Napoli.

L'opera simboleggia la vita, la rinascita di una società aperta al dialogo e alle potenzialità di tutti, esortando a eliminare barriere, pregiudizi e meccanismi che ostacolano la realizzazione dei desideri. «Gli alunni hanno colto appieno l’invito ad aprirsi all’altro attraverso un oggetto simbolo, comune a tutto il mondo; l’idea di realizzare una chiave ritorta sottolinea maggiormente le difficoltà delle società contemporanea nell’accettazione di una cultura diversa, di un profugo e di un diverso, stando alle convenzioni ed agli standard sedimentati» spiegano i referenti del progetto Katiuscia Verlingieri, Raffaele Esposito e Rita Iuliano.

Il progetto didattico del Rampone, che si avvale della collaborazione in ambito artistico del professore Filargino Frusciante, mira all’apprendimento ed all’attuazione dei valori civici attraverso i messaggi veicolati dell’arte, l’introduzione di metodologie innovative ed ambienti di apprendimento virtuali. Alta dieci metri e larga venti, Key of Today è realizzata in acciaio corten e rappresenta pienamente la mission del progetto sposato dal Rampone.