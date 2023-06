Benevento, il tour in bici degli studenti alla scoperta dell'Oasi Lipu

Educazione ambientale con le scuole, s'intensifica l'attività della sezione provinciale della Lipu. L'associazione, infatti, è impegnata sia in attività didattiche in aula e negli spazi circostanti gli edifici scolastici che ad accompagnare le scolaresche nell'Oasi «Zone Umide Beneventane». Significative le visite in bici all'Oasi Lipu delle scolaresche di due istituti, uno pugliese e l'altro beneventano.

Ad aprile, infatti, due classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Ordona, parte dell'istituto comprensivo «Aldo Moro» Stornarella-Ordona, in provincia di Foggia, diretto da Maria Anna Valvano, hanno visitato l'Oasi combinando l'escursione a piedi con quella in bici. Le alunne e gli alunni, guidati da alcuni volontari della Lipu e accompagnati dai docenti, in primis la propulsiva professoressa Michela Toto, tra l'altro vice preside della scuola, insieme alle prof Antonella D'Addato e Grazia Quercia e alle docenti di sostegno Maria Frega e Generosa Di Flumeri, hanno visitato l'Oasi tra le contrada Scafa e Sant'Angelo a Piesco, fino al centro visite dell'Oasi, percorrendo a piedi un tratto della pista ciclopedonale «Paesaggi Sanniti», realizzata dalla Provincia, e arrivando in prossimità del fiume Calore.

Quindi il tour in contrada Pantano.

A maggio, inoltre, questa parte dell'Oasi Lipu lungo il fiume Calore, a valle di Benevento, è stata percorsa in bici dalla III B della scuola secondaria di primo grado del Convitto nazionale di Benevento, diretto da Marina Mupo. Una ventina di studenti, accompagnati da tre docenti (Rossana Poppa, referente per la sostenibilità e l'educazione civica, Luigina Pilla, docente di matematica e scienze, e Fiorella Oliviero, docente di scienze motorie), hanno percorso in bicicletta 13 km lungo la pista ciclopedonale «Paesaggi Sanniti» da Pantano a Scafa e ritorno, fermandosi in più punti per ascoltare le volontarie e i volontari della Lipu.