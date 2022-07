Apollosa, donna tenta il suicidio ma viene salvata dai carabinieri

Un donna di trentuno anni, che stava per suicidarsi, è stata salvata grazie all'intervento dei carabinieri. Il fatto è avvenuto ad Apollosa, in provincia di Benevento. I militari, giunti sul posto, hanno iniziato una delicata ed estenuante trattativa.

Così, solo dopo lunghe sollecitazioni e rassicurazioni, sono riusciti a far desistere la giovane donna. La ragazza è stata quindi messa in salvo e trasportata da un'autoambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale civile San Pio di Benevento dove tuttora si trova in osservazione.