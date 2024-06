Benevento, sversamenti illeciti rifiuti: cabina di regia con Asia, Comune e polizia municipale

Si è svolto presso la sede dell'assessorato all'Ambiente il tavolo tecnico tra l'Asia, il dicastero e la polizia municipale volto a individuare azioni efficaci per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che si concentra soprattutto presso gli ecopunti al servizio delle contrade. Non solo, nel corso del confronto l'Asia ha rappresentato anche la necessità di controllare il corretto conferimento dei rifiuti e la presenza di frazioni “estranee” nella raccolta differenziata effettuata dai condomini cittadini. L'amministratore unico Donato Madaro, l'assessore Alessandro Rosa e il comandante della polizia municipale Pasquale Pugliese hanno concordato sulla necessità di controllare le immagini di videosorveglianza presenti presso gli ecopunti applicando ai contravventori una multa e di effettuare il servizio di controllo a campione dei conferimenti settimanali, che sarà svolto dagli operatori Asia accompagnati dai vigili urbani.

L'azienda ha inoltre conferito in comodato d'uso agli agenti della municipale due telecamere-fototrappole con lettura targhe che saranno utilizzati proprio per contrastare gli sversamenti illeciti. «Bisogna contrastare i comportamenti poco virtuosi di alcuni - ha dichiarato Madaro - che ricadono negativamente sulla qualità della raccolta differenziata e sul servizio, incrementandone il costo e sottraendo l'operato dei nostri addetti ad altre attività.

Avevamo già avviato operazioni di controllo nei vari ecopunti ma il fenomeno è troppo frequente per poter essere arginato prescindendo da una collaborazione istituzionale interforze».

«Non possiamo più consentire sversamenti illeciti - ha aggiunto Rosa - che comportano una riduzione della raccolta differenziata e un danno ambientale. Ora tolleranza zero. Dobbiamo salvaguardare i cittadini virtuosi che si adoperano per le buone pratiche ambientali, non possiamo più consentire atteggiamenti errati. La nostra cabina di regia servirà a questo. Ci saranno controlli serratissimi per evitare che persone di fuori città vengano a sversare in maniera incontrollata nei nostri ecopunti. Non ci gireremo dall'altra parte, chi inquina paga».

Al tavolo erano presenti anche il dirigente del settore Ambiente Maurizio Perlingieri, Luigi Giordano, il responsabile dell'area tecnica Asia Fernando Capone, il capo settore tecnico Asia Paolo Rocco e il responsabile del settore tecnico raccolta differenziata Pasquale Melisi.