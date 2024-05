«Arte e benessere», yoga al Teatro Romano

L’area archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con il Centro studi Carmen Castiello domenica 12 maggio proporrà il secondo appuntamento del progetto «Arte e benessere». L'iniziativa prevede tre domeniche dedicate alle discipline artistiche legate appunto al benessere in cui le persone vengono invitate a prendere consapevolezza degli influssi che lo spazio artistico circostante può trasmettere a livello emotivo, sensoriale e persino fisico.

Dopo il successo di domenica 14 aprile dedicata al tango argentino, per domenica prossima si è deciso di sperimentare un incontro dedicato allo 𝘆𝗼𝗴𝗮, in linea con quanto avviene nei più grandi musei al mondo, in uno spazio dove poter entrare in sintonia con l’evoluzione antropologica dell’essere umano.

Un'iniziativa per aiutare a liberare le energie della mente e alimentare il benessere del corpo e dello spirito.

«Il moltiplicarsi di queste iniziative - evidenziano dall'organizzazione - non può che far bene ai partecipanti non solo a livello psicofisico, ma anche sul piano culturale. La partecipazione ai laboratori è libera, mentre l’accesso all’area archeologica del Teatro Romano è previo acquisto del biglietto d’ingresso».