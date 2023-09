Teatro Romano by night, ritorna «Eternità»

Giornate europee del patrimonio, l'area archeologica del Teatro Romano di Benevento partecipa all'iniziativa con un appuntamento articolato in tre fasi. Sabato 23 settembre apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15). Oltre alle consuete visite guidate a cura del personale, in programma lo spettacolo «Eternità», a cura di Compagnia di danza Balletto di Benevento – Centro Studi Carmen Castiello.

Lo spettacolo si articola in performances di musica, danza e poesia che si sviluppano in tre momenti: al tramonto per i più piccoli (19.30) «Il mago di Oz: la dimensione fantastica e sognatrice di un racconto senza tempo»; la notte (20.30) «Le donne di Fellini»: la dimensione realistica di figure di donne prive di stereotipi e cariche di valore unico e proprio; all’alba (alle 6 del 24 settembre) Pasolini: la dimensione utopica del poeta delle ceneri». Regia di Linda Ocone, coreografie di Giselle Marucci, Ilaria Mandato e Maria Chiara Tedesco, in scena Alda Parrella e Maurizio Tomaciello, con l’Orchestra del liceo musicale Guacci (50 orchestrali) diretta da Debora Capitanio.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso che per l’occasione è di 1 euro + 1 euro per il patrimonio danneggiato nell’alluvione dell’Emilia-Romagna. In caso di meteo avverso la manifestazione sarà rinviata.