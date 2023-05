Benevento, visite gratis tra arte, danza e letture al Teatro Romano

Come ogni prima domenica del mese, anche dopodomani il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente nell'ambito dell'iniziativa del Mic «Domenica al Museo». Un'occasione speciale per ammirare la straordinaria area archeologica nel quartiere Triggio e vivere l'emozionante suggestione del passato, con iniziative dedicate a tutte le tipologie di pubblico. A comunicarlo è Ferdinando Creta, della direzione dell'Area archeologica.

Per l’occasione, dalle 9 alle 14 prenderanno il via le visite guidate a cura del personale del Teatro Romano, che si alterneranno con laboratori di danza e degustazioni di prodotti enogastronomici a km zero, in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello, l’associazione Nati per leggere, Campagna Amica e la Coldiretti di Benevento.

Inoltre, le volontarie e i volontari di Nati per leggere condivideranno con bambine e bambini, genitori, nonni, zii e tutti gli accompagnatori dei piccoli visitatori, la meraviglia della lettura a bassa voce in età precoce, per promuoverne i benefici. La partecipazione è compresa nel biglietto gratuito d'ingresso al museo.