Benevento, al Teatro Romano i «Promessi sposi» a 150 anni dalla morte di Manzoni

In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, l’area archeologica del teatro Romano, in collaborazione con le associazioni Anspi della parrocchia Maria Santissima Addolorata e «Tanto per gioco» di Angelo Miraglia e Alessandra Verrusio, organizzano per domani, a partire, dalle 17.30 e fino alle 19, l'iniziativa «I promessi sposi a 150 anni dalla morte di Manzoni».

L'obiettivo, naturalmente, è celebrare il caposaldo della letteratura italiana. Attraverso brevi letture e interpretazioni di teatro di figura, con sottofondo musicale, si ripercorreranno i momenti più significativi liberamente tratti dal capolavoro manzoniano.

Forme di espressione diverse per rendere omaggio a un grande scrittore, poeta e drammaturgo italiano perché, come diceva lo stesso Manzoni, «il linguaggio è stato lavorato dagli uomini per intendersi tra loro». La partecipazione è compresa nel biglietto d'ingresso al museo.