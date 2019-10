Domenica 6 Ottobre 2019, 17:21

Hanno scardinato la cassaforte a muro e poi, per portarla via, l'hanno lanciata dal primo piano ma hanno preso in pieno la macchina della derubata, una commercialista di Telese Terme.Oltre ai danno, la beffa. Il furto è avvenuto ieri sera, intorno alle 9, nello studio della donna che abita al terzo piano della stessa palazzina. Quando ha sentito il tonfo della cassaforte si è affacciata per guardare fuori e ha visto tre individui, con il volto coperto, scappare via a bordo di quella che le è sembrata un'Audi di coloro scuro.La professionista ha subito allertato gli agenti del commissariato locale che stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori del furto.