Anpi, domani i banchetti per il tesseramento 2024

Domenica 4 febbraio l’Anpi del Sannio ha organizzato in tutta la provincia di Benevento i banchetti per il tesseramento dell’anno 2024. I banchetti si terranno al corso Garibaldi di Benevento, nei pressi della Prefettura, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle19; a Montesarchio, in piazza Umberto I presso la biblioteca comunale, dalle 10.30 alle 13; a Morcone, in piazza San Bernardino, nei pressi della «Casa delle associazioni», dalle 9 alle 13

e a Telese Terme, in piazza Minieri (nei pressi delle Terme), dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

«Nell’attuale contesto politico - evidenziano gli attivisti sanniti, guidati da Amerigo Ciervo - l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia svolge un ruolo essenziale per la difesa della Costituzione e dei principi dell’antifascismo, sui quali è stata costruita la democrazia repubblicana.

L’Anpi invita perciò tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori della giustizia sociale e della democrazia a sottoscrivere la tessera e a prendere parte alle iniziative. Si ricorda che il tesseramento è aperto anche a chi risiede in altre province, ma per motivi di studio o lavoro è presente sul territorio sannita».