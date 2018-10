CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo passa ma le buche, spesso rattoppate da una lingua di asfalto, restano come prima e semmai più di prima pronte a ritornare in superficie alla prima pioggia utile, anche in queste primissime settimane d'autunno. Uno stato dell'arte, quello della statale Telesina che continua a destare non poca preoccupazione soprattutto negli automobilisti che quotidianamente sono costretti a fare i conti con quanto va a configurarsi, giorno dopo giorno, ora dopo ora, come un intricatissimo percorso ad ostacoli. Negli ultimi mesi poco o nulla è cambiato. Piccoli e forse poco significativi miglioramenti a una situazione arrivata, lo scorso inverno, ben oltre la semplice emergenza, con i conseguenti rischi per l'incolumità degli automobilisti. Buche e crateri, da una parte all'altra della carreggiata e senza soluzione di continuità lungo la principale arteria stradale del Sannio. Un disastro sicuramente acutizzato dal traffico di mezzi pesanti e dalle avverse condizioni meteo che tuttavia, come è facilmente prevedibile, torneranno a imperversare su questa piccola parte di entroterra campano da qui a qualche settimana, con pioggia, neve e ghiaccio.