Sabato 28 Settembre 2019, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava tentando di rubare carburante da un camion parcheggiato, in via dei Mulini, a Benevento. Un romeno di 38 anni è stato arrestato dagli agenti della volante questa notte. Lo avevano notato armeggiare vicino al tir e si erano avvicinati per approfondire la situazione. L'uomo è stato trovato in possesso di una tanica in plastica contenente gasolio, di una pinza, di un giravite e di un tubo in polietilene della lunghezza di tre metri dal quale gocciolava ancora carburante. I poliziotti hanno hanno constatato tracce di benzina anche sul camion, all'altezza del serbatoio. Il 38enne, residente in città, è stato dunque arrestato. Dovrà rispondere di furto.